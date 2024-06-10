2024-06-10 18:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الإثنين، (10 حزيران 2024)، في بغداد والمحافظات.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع) للمائة الدولار:

بغداد - الكفاح: 146,850 ديناراً

بغداد- الحارثية: 146,850 ديناراً

أربيل: 146,900 دينار

البصرة: 146,850 ديناراً

النجف: 146,850 ديناراً

نينوى: 146,900 دينار

كركوك: 146,800 دينار

السليمانية: 146,750 دينارا

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.