2024-06-10 19:12:07 - المصدر: منصة إيشان

قرر رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، التنازل عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد مقدم برنامج “استوديو الجماهير” حيدر زكي. وأبلغ مصدر قضائي منصّة “إيشان”، أن “عدنان درجال قرر التنازل عن الدعوى القضائية ضد حيدر زكي، قبل ذهابه لأداء مناسك الحج”. وفي التاسع من أيار الماضي، ظهر مقدم برنامج استوديو الجماهير، الإعلامي حيدر زكي، […]

ظهرت المقالة قبل ذهابه لأداء مناسك الحج.. درجال يتنازل عن الدعوى القضائية ضد حيدر زكي أولاً على ايشان.