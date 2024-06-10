احتياطيات النقد الأجنبي للبنك التركي ترتفع إلى 6 مليارات دولار

2024-06-10 19:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد مصرفيون، يوم الاثنين، بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي باستثناء المقايضات، ارتفع إلى 6 مليارات دولار الأسبوع الماضي ليواصل انتعاشه بعد أن تحول إلى إيجابي للمرة الأولى في أربع سنوات قبل أسبوع.

وأضاف المصرفيون بحسب وكالة رويترز أنه منذ الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 آذار/مارس، ارتفع صافي الاحتياطيات باستثناء المقايضات بنحو 72 مليار دولار.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي أن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي التركي ارتفع خمسة مليارات دولار إلى 45.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث من حزيران/يونيو، في أعلى مستوى له.

ووفقا لحسابات المصرفيين، ارتفع صافي الاحتياطيات ملياري دولار إضافية الأسبوع الماضي إلى 47.5 مليار.

ولم يعلق البنك المركزي بعد على إحصاءات المصرفيين، في حين ستُنشر البيانات الرسمية يوم الخميس الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش.