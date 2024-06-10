الدولار يتضامن مع حرارة حزيران ويعاود الارتفاع في العراق
2024-06-10 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- بغداد
ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الإثنين، (10 حزيران 2024)، في بغداد والمحافظات.
وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع) للمائة الدولار:
بغداد - الكفاح: 146,850 ديناراً
بغداد- الحارثية: 146,850 ديناراً
أربيل: 146,900 دينار
البصرة: 146,850 ديناراً
النجف: 146,850 ديناراً
نينوى: 146,900 دينار
كركوك: 146,800 دينار
السليمانية: 146,750 دينارا
يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.