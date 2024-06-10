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الدولار يتضامن مع حرارة حزيران ويعاود الارتفاع في العراق

الدولار يتضامن مع حرارة حزيران ويعاود الارتفاع في العراق
الدولار يتضامن مع حرارة حزيران ويعاود الارتفاع في العراق
2024-06-10 19:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، مساء اليوم الإثنين، (10 حزيران 2024)، في بغداد والمحافظات.

وهذه قائمة مسائية لأسعار الصرف (البيع) للمائة الدولار: 

بغداد - الكفاح:   146,850 ديناراً

بغداد- الحارثية:  146,850 ديناراً

أربيل:   146,900 دينار

البصرة:     146,850 ديناراً

النجف:    146,850 ديناراً

نينوى:   146,900 دينار

كركوك:  146,800 دينار

السليمانية: 146,750 دينارا

يشار الى ان البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بالسعر الرسمي ويبلغ 1320 ديناراً.

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