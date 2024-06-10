الهلال الأحمر يكشف كمية المواد الإغاثية المرسلة إلى قطاع غزة

2024-06-10 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيأوضحت جمعية الهلال الأحمر، اليوم الإثنين، كمية المواد الإغاثية المرسلة إلى قطاع غزة وتفاصيل الوجبة الأخيرة.وقال مدير إدارة الكوارث في جمعية الهلال الأحمر أحمد عبد الأمير عبد الرحمن لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق أرسل 250 طناً من المواد الغذائية والإغاثية والطبية جواً".وأوضح، أن "الكميات المعدة حالياً كبيرة جداً إذ تمت تهيئتها وستسلك الطريق البري، حيث اتجهت حملة مكونة من 35 شاحنة وبواقع 360 طناً من المواد الغذائية، فضلا عن 4 شاحنات تصل حمولة الواحدة 20 طناً من المواد والمستلزمات الطبية".وأضاف، أن "الحملة انطلقت من بغداد نحو منفذ طريبيل ومنه لميناء العقبة عبر العبارات ومن ثم إلى نويبع ومنها إلى رفح"، مشيرا، إلى أن "‏الوجبات السابقة أعدت بتبرعات من الحكومة والهلال الأحمر العراقي، أما الوجبة الأخيرة تضمنت 300 طن منحة من رئيس الوزراء استناداً إلى توجيهاته، بالإضافة إلى 60 طناً من العتبة الحسينية المقدسة".ولفت، إلى أن "أعضاء الحركة الدولية لجمعية الصليب الأحمر يتعاملون مع الهلال الأحمر المصري بالنسبة للمساعدات الإغاثية المرسلة إلى غزة، ويقومون بتسليم المساعدات إلى الجانب الفلسطيني"، مؤكدا، "وجود نظام تتبع للحملات المرسلة من الهلال الأحمر المصري عن طريق رفح إلى الهلال الأحمر الفلسطيني وبالتالي إيصال المساعدات إلى الاهالي في غزة".