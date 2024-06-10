الإعمار: ارتفاع نسبة إنجاز مجسرات عدن وصنعاء إلى 85%

2024-06-10 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلاميأعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الإثنين، عن إنجاز ما نسبته 85% من مشروع مجسرات ساحتي عدن وصنعاء، فيما حددت موعد إنجازه.وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع ساحتي عدن وصنعاء ببغداد يجري ضمن التوقيتات الزمنية المخصصة له"، مبينا، أن "المشروع واجه الكثير من التعارضات ولكن تم حلها بالتعاون مع الأطراف المعنية من دوائر الماء والمجاري والكهرباء والاتصالات وغيرها".وأضاف، أن "مراحل العمل الحالية وصلت نسب إنجاز متقدمة بلغت حاليا 85 بالمئة"، لافتا، إلى أن "المشروع سينجز في الفصل الثالث من العام الحالي وسيؤدي إلى تخفيف الزخم المروري الموجود في المنطقة الواقعة بين الحرية والكاظمية والعطيفية كونها تشهد حركة نقل لمناطق مكتظة بالسكان فضلاً عن كونها ممرا لمدخل بغداد من الجهة الشمالية".