الحكومة تصدر قرارا يخص حادثة تلاميذ الهارثة

2024-06-10 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، (10 حزيران 2024)، منح قطع أراضٍ لذوي التلاميذ الذين توفوا في حادثة دهس بمنطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة مطلع شهر نيسان الماضي.

وبحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، فان مجلس الوزراء، وإنصافاً لعوائل الضحايا التلاميذ، الذين توفوا في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قرر المجلس منح ذوي المتوفين جراء الحادث المؤسف، قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200 متر مربع، على وفق الأمر التشريعي (12 لسنة 2004)".

وكانت شاحنة قد دهست جمعاً من التلاميذ في 2 نيسان الماضي أثناء الخروج من مدرستهم بمنطقة الهارثة شمالي محافظة البصرة أسفر عن مصرع 6 منهم واصابة 9 آخرين.

وألقت وزارة الداخلية القبض على سائق الشاحنة.