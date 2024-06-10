عقب جنوح اليكتي لمقترح "التدوير".. مجلس كركوك يستعد لجلسته الأولى بعد العيد

2024-06-10 20:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

حدد عضو مجلس كركوك احمد فاتح، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، موعد عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، وذلك بعد إعلان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الموافقة على مقترح تدوير المناصب.

وقال فاتح في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل المؤشرات تدل على ان جلسة كركوك الأولى ستعقد بعد عطلة عيد الاضحى المبارك ويتم من خلالها تفعيل المجلس دون اي قرارات سياسية اي الجلسة ستكون مفتوحة برئاسة الاكبر سنا وفق القانون".

واضاف أن "ما يطرح حول تدوير المناصب العليا في كركوك هي مقترحات لكن لا يوجد اتفاق سياسي شامل حتى على شكل الحكومة المحلية لكننا نسعى الى بلورة توافق يفضي الى ولادة الحكومة باسرع وقت ممكن".

واشار الى "اننا على ثقة بدور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف كركوك كونه المشرف عليه من خلال جهود في حل الازمة بحكم علاقاته مع كل القوى ونأمل بان تسهم مساراته في دفع الامور الى نصابها وحل الاشكالية التي تكون بداية لتشكيل حكومة كركوك المحلية".

وكان رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار طه قد اعلن موافقة حزبه على مقترح تدوير منصب محافظ كركوك بين العراق والكرد بواقع عامين لكل مكون، وذلك بعد 5 اشهر من الخلافات وتزمت كل طرف بالمنصب.