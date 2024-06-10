2024-06-10 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أوضح النائب يوسف الكلابي، اليوم الاثنين، بشأن الحجاج المحتجزين لدى السلطات السعودية، وفيما أشار إلى إطلاق سراح عدد منهم، بين أن عماد المسافر ووليد الشريفي ما زالا معتقلين هناك. وقال الكلابي، في حديث خص به “إيشان”، إن “الإجراءات الحكومية فيما يخص الحجاج المحتجزين ضعيفة ولا ترتقي لمستوى ما تعرض له عدد من الحجاج العراقيين في […]

ظهرت المقالة يوسف الكلابي: المسافر والشريفي ما زالا محتجزين في السعودية.. نطالب بإجراءات سريعة للإفراج عنهما أولاً على ايشان.