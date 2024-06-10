2024-06-10 20:54:07 - المصدر: منصة إيشان

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تضمنت عدداً من القرارات من بينها توزيع قطع أراض لضحايا مدرسة الهارثة. وذكر بيان المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير “ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والعشرين لمجلس الوزراء، تخللتها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الخاصة بتنفيذ برامج الحكومة وخططها، فضلاً […]

ظهرت المقالة بينها توزيع أراضٍ لضحايا مدرسة الهارثة.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء أولاً على ايشان.