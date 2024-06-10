مصرع موظف بالاستئناف واصابة سبعة بحادث سير على طريق كركوك تكريت

2024-06-10 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر بدائرة مرور كركوك ، مساء يوم الاثنين، وفاة منتسب بمحكمة استئناف صلاح الدين واصابة سبعة آخرين بينهم شرطي باصطدام ثلاثة سيارات على طريق كركوك تكريت.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز ، أن "حادث سير مروع وقع قرب قرية المهدية بناحية الرشاد (45 كم جنوب غربي كركوك)، حيث كانت الاولى نوعها نوع تويوتا كامري أبيض اللون و سائقها المتوفي (ثائر خالد عبدالرحمن) تولد 1990، ويعمل في محكمة تكريت وأصيب معه شرطي والسيارة الثانية تويوتا افلون وأصيب سائقها ومعه عائلته اربعة اشخاص اصيبوا جميعهم والسيارة الثالثة نوع كورلا واصيب سائقها بجروح".

وأضاف المصدر أن "الشرطة أخلت الجثة للطب العدلي والمصابين الى المستشفى للعلاج وفتحت تحقيقا بالحادثة".

وفي السياق؛ أفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، يوم الاثنين، أن منتسباً بدائرة مرور محافظة كركوك أصيب بطلقة نارية من صديقه وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر؛ وكالة شفق نيوز، أن" منتسبا بدائرة مرور كركوك ويدعى (ه، أ، ع) ، من مواليد 1993 أصيب. بطلقة نارية من صديقه المدعو (خ، ع، خ)، مواليد 1974 حيث كان ينظف مسدسه وخرجت منها إطلاقة وإصابته في رجله اليسرى".

وأضاف المصدر أن "الشرطي المصاب نقل الى مستشفى ازادي التعليمي لتلقي العلاج وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة".