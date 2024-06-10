2024-06-10 20:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ‏تمكنت فرق الدفاع المدني في نينوى يوم الاحد، من اخماد حريق اندلع باعشاب في مساحات واسعة داخل الحرم الجامعي بجامعة الموصل.

‏وقال مصدر في الدفاع المدني لوكالة شفق نيوز؛ إن "فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق اندلع بأعشاب داخل جامعة الموصل".

وبين المصدر؛ أن "النيران تم السيطرة عليها"، مشيرا إلى أن "هبوب عواصف لحظة اندلاع الحريق تسببت باتساع النيران داخل الحرم الجامعي لكن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق وعملت على تبريده دون وقوع إصابات".

وفي غضون ذلك؛ اندلع حريق ثان في نينوى بأراض زراعية محصودة بناحية بعشيقة.

و‏تسببت العواصف الترابية باتساع حريق اندلع في ناحية بعشيقة، بأراضي زراعية محصودة شمال وشرق الموصل.

‏وقال مصدر في الدفاع المدني بمحافظة نينوى لوكالة شفق نيوز "إن حريقا اندلع بأرض زراعية محصودة (فراز) من اطراف قضاء تلكيف (شمال الموصل) الى قرى ناحية بعشيقة (شمال شرق الموصل)". واضاف المصدر ان الحرائق "تسببت العواصف الترابية باتساعها والدفاع المدني في نينوى يكافح الحريق من أجل اخماده"، مبينا ان "صبياً بعمر 15 عاماً يعمل راعي اغنام اصيب بحروق بليغة، واحتراق عدد من اغنامه وجرى نقله الى مستشفى الحروق بالموصل".