رئيس الوزراء يعزي برحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة

2024-06-10 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واععزى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، برحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يعبّر عن بالغ الحزن والأسى برحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة، الوجيه البارز والشخصية الاجتماعية في محافظة البصرة".وأضاف، أن "رئيس الوزراء يُعرب عن عميق التعازي والمواساة، لأسرة الفقيد وعشيرته الكريمة ومحبيه، مبتهلاً إلى الباري عز وجل، أن يتغمده بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إنّا لله وإنا إليه راجعون".