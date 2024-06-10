رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اعتماد معايير فنية ومهنية في تكليف المسؤولين بالمثنى

2024-06-10 21:54:02 - المصدر: واع

بغداد_ واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ضرورة اعتماد معايير فنية ومهنية في تكليف المسؤولين بالمثنى.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل محافظ المثنى مهند عبد علي العتابي، ورئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن آل دريول".وأضاف البيان، أنه"جرى خلال اللقاء، متابعة الشأن الخدمي والاقتصادي للمحافظة، إذ اطلع السوداني على عرض شامل عن أداء الأجهزة الخدمية في المثنى، وموقف المشاريع التي تمسّ حياة المواطنين، وملاحظات المحافظ ورئيس مجلس المحافظة بهذا الإطار".ووجّه السوداني وفقا للبيان" بأهمية توخي الدقة والنزاهة في إعداد الكشوفات والجداول الكمية المتعلقة بالمشاريع الخدمية، واتباع السياقات القانونية والوضوح في إحالتها إلى التنفيذ، كما وجّه رئيس الوزراء بمعالجة بعض العقبات والمتطلبات الخدمية التي قدّمها محافظ المثنى ورئيس مجلس المحافظة".وأكد رئيس مجلس الوزراء" ضرورة تدقيق المشاريع السابقة، وكشف أية حالة فساد فيها، وإحالة الملفات ذات العلاقة إلى الجهة القانونية المختصة بمكافحة الفساد، فضلاً عن أهمية التعاون الكامل مع اللجان التدقيقية والفنية التي وّجه السوداني بتشكيلها، وأن تباشر عملها في المحافظة".وتابع البيان، أنه"في إطار استكمال أركان الإدارات في الحكومة المحلية، شدد السوداني على ضرورة اعتماد معايير فنية ومهنية في تكليف المسؤولين عن المفاصل الخدمية والوظيفية في المؤسسات العامة بالمحافظة، والابتعاد عن المحاصصة والميول السياسي في اختيار شاغلي المسؤوليات، إضافة إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد، و خدمة أبناء المحافظة هدفاً واجبَ التنفيذ".