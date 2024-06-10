ما المكاسب التي حققها البارتي واعادته للمشاركة بالانتخابات؟

2024-06-10 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-أربيل

كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، عن تفاصيل عودته للمشاركة في انتخابات برلمان كردستان، والشروط التي تحققت ودفعته للعدول عن رأي المقاطعة.

وقال حسين في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "بعض الطلبات والشروط التي كانت لدينا تمت تلبيتها وعلى رأسها إعادة مقاعد الكوتا، حيث كنا نطالب بإنصاف مكونات الإقليم وحقهم في وجود ممثلين لهم في برلمان كردستان".

وأضاف أن "عودة الحزب الديمقراطي للمشاركة بعد تعهدات من تحالف إدارة الدولة وأيضا من المفوضية بإجراء انتخابات سليمة وبصورة مهنية وشفافة وبعيدا عن التدخلات السياسية والخارجية، ووجود الديمقراطي سيعطي زخما للانتخابات".

ويوم الخميس الماضي، اعادت مفوضية الانتخابات فتح ابواب الترشح امام التحالفات والاحزاب والمرشحين الافراد من جديد، بعد اجراءات قضائية جديدة فرضت عليها تخصيص 5 مقاعد جديدة لكوتا الاقليات.

وفي السياق، اعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة الغلاي، يوم امس الأحد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني قدم الى مفوضية الانتخابات، دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية، كتاب ابداء الرغبة للمشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان 2024.