العزم يؤكد بذكرى جريمة سبايكر ضرورة مواصلة الجهود لبناء عراق امن ومستقر

2024-06-10 22:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد تحالف العزم، اليوم الإثنين، (10 حزيران 2024)، على ضرورة مواصلة الجهود لبناء عراق امن ومستقر.

وذكر بيان للتحالف، تلقته "بغداد اليوم"، "نستذكر بألم وحزن في مثل هذه الأيام جريمة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي وراح ضحيتها شبابنا الأبرياء، ودفع شعبنا العراقي بكل أطيافه ثمناً باهظاً جراء هذه الأعمال الإرهابية التي طالت عدداً من المحافظات، إلا أنه أثبت بطولة وتلاحماً فريدين في مواجهة هذا التحدي الكبير، ووقف العراقيون جميعاً صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب متحدين لتحرير أرضهم من دنس الإرهاب".

وأضاف "في هذه المناسبة الأليمة، نبتهل إلى الله تعالى ان يتغمد أرواح شهداء سبايكر وجميع شهداء العراق الأبرار بالرحمة والمغفرة والرضوان مثمنين الدور المسؤول لمقام مرجعية النجف الأشرف وجميع المراجع والمؤسسات الدينية التي وقفت بحزم ضد منهج التطرف والإرهاب، ودعمت وعززت الموقف التاريخي لأبطالنا الشجعان من ابناء الجيش والحشد الشعبي والعشائري وجهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة، والذين قدموا أرواحهم في سبيل تحرير الارض وطرد الإرهاب".

وتابع البيان "كما نجدد الشكر والعرفان لجميع الأشقاء والأصدقاء الذين وقفوا إلى جانب العراق في حربه التاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار".

ولفت الى، إن "هذه المناسبة الأليمة تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود لبناء عراق آمن ومستقر قادر على حماية أبنائه وصون كرامتهم. المجد للعراق والنصر لقواتنا المسلحة والخزي والعار للإرهاب ومن يقف معه ووراءه".











