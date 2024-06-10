2024-06-10 22:06:06 - المصدر: منصة إيشان

أوصى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، حكومة المثنى بالابتعاد عن المحاصصة والميول السياسية، في تنصيب المسؤولين. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “السوداني استقبل محافظ المثنى مهند عبد علي العتابي، ورئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن آل دريول”. وجرى ،خلال اللقاء، متابعة الشأن الخدمي والاقتصادي للمحافظة، إذ “اطلع […]

ظهرت المقالة السوداني يوصي حكومة المثنى بالابتعاد عن المحاصصة والميول السياسية في تنصيب المسؤولين أولاً على ايشان.