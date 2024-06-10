بلينكن يركز على خطة "اليوم التالي" للحرب في محادثاته مع نتنياهو

2024-06-10 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين، إن الوزير أنتوني بلينكن شدد على أهمية وجود خطة لما بعد الحرب في غزة خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. مضيفة أن أكد أيضا على ضرورة الحيلولة دون اتساع نطاق الصراع. وتابعت الوزارة أنّ بلينكن أكد مجددا أن اقتراح وقف إطلاق النار المطروح على الطاولة سيتيح إمكانية استعادة الهدوء على طول الحدود الشمالية لإسرائيل ومزيدا من الاندماج مع دول المنطقة. وجاء في بيان عن نتائج الاجتماع نقلته (سي.إن.إن)، أن بلينكن أطلع رئيس الوزراء على"الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد الحرب، مؤكدا على أهمية تلك الجهود لتوفير السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل