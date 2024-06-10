الامم المتحدة تعلق عملياتها عبر الرصيف الاميركي العائم

2024-06-10 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الاثنين، أن برنامج الأغذية العالمي المسؤول عن نقل المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأميركي العائم، علق عملياته لتقييم الوضع الأمني. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أخبرنا زملاؤنا في برنامج الأغذية العالمي أننا نعلق العمليات موقتا على الرصيف العائم حتى يتم إجراء تقييم أمني لضمان سلامة موظفينا وشركائنا". وردا على سؤال حول أسباب هذا القرار، أشار المسؤول الأممي إلى العملية الإسرائيلية السبت الماضي، لتحرير أربعة رهائن في النصيرات والتي خلفت بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، 274 قتيلا و698 جريحا. وأضاف "أعتقد أنه من الطبيعي بعد مثل هذه العملية التي تسببت بسقوط هذا