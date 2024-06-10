فنلندا تشتبه في انتهاك طائرة عسكرية روسية مجالها الجوي

2024-06-10 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية انها تشتبه في ان طائرة عسكرية روسية انتهكت صباح الاثنين، المجال الجوي الفنلندي على طول ساحل خليج فنلندا. وقالت الوزارة في بيان، إن الطائرة ظلت دقيقتين تقريبا في المجال الجوي الفنلندي قبالة مدينة لوفييزا الجنوبية على عمق حوالي 2,5 كيلومترا داخل أراضي الدولة الشمالية. وقال وزير الدفاع أنتي هاكانن في البيان "نأخذ هذا الاشتباه في خرق المجال الجوي على محمل الجد وسيتم فتح تحقيق". وسيقوم خفر السواحل الفنلنديون بالتحقيق وسيرفعون خلاصة التحقيقات فور انتهائها، بحسب البيان. تأتي الحادثة في سياق العلاقات المتوترة بين فنلندا وروسيا منذ انضمام فنلندا الى حلف شمال الاطلسي العام الماضي، ووقوع بعض