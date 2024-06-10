مجهولون يفتحون النار على مهندسة بمشروع نفطي في بغداد

2024-06-10 22:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، باصابة مهندسة تعمل مع شركة نفطية صينية في جسر ديالى، برصاص مجهولين.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه عجلة نوع بيك اب بداخلها امرأة مهندسة مع سائقها"، مبينا ان "المرأة تعمل ضمن الشركة الصينية النفطية بالقرب من معمل الغاز ضمن منطقة جسر ديالى".

واوضح ان "الهجوم اسفر عن اصابتهم بجروح خطرة نقلوا على اثرها الى مستشفى الزعفرانية لتلقي العلاج، فيما لاذ المسلحون بالفرار".