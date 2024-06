عبر [الناصرية بودكاست] قائد شرطة ذي قار ينفي إقالته ويؤكد استمراره بالعمل

2024-06-10 22:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: نفى قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني، صحة الأنباء المتداولة حول إقالته. وأكد الخيكاني خلال استضافته في برنامج “الناصرية بودكاست” استمراره في خدمة أهالي ذي قار من موقعه، مشددا على أن ما ذكر في مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة. وأشار إلى...

