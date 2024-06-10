الجنابي والشيخ الخزعلي يؤكدان ضرورة إزالة المعوقات التي تقف أمام العملية السياسية

2024-06-10 23:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس كتلة المبادرة السياسية برئاسة زياد الجنابي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ضرورة إزالة المعوقات التي تقف أمام العملية السياسية.وذكر بيان لكتلة المبادرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفد كتلة المبادرة السياسية زار الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في مقر اقامته ببغداد ، واكد الشيخ الخزعلي والجنابي ووفد الكتلة جميعاً على المضي برؤية وطنية لاهمية دعم الاستقرار السياسي لاجل وحدة العراق ومعالجة الازمات السياسية التي تشهدها البلاد" .وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة اصلاح الشرخ الحاصل وازالة المعوقات التي تقف امام العملية السياسية".