أسايش أربيل تعتقل متهمين بقتل موصلي

2024-06-10 23:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الاثنين، إلقاء القبض على شخصين بتهمة قتل مواطن في مدينة الموصل.

وعثرت الأجهزة الأمنية، على جثة المواطن (عارف حامد) مقتولاً في شهر نيسان الماضي في مدينة الموصل حي الميثاق، بينما فر المتهمان بقتله إلى أربيل للاختباء.

وبحسب بيان للأسايش، ورد لوكالة شفق نيوز، فبعد التنسيق من قبل شرطة مدينة الموصل، مع غرفة التنسيق التابعة لوزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان، عثرت مفارز الأسايش على مكان اختباء المتهمين.

وأضاف البيان، أن "القوة ألقت القبض عليهما بحسب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي، وهما المواطنان (ح، س، ا) و (ع، س، ا)، وبعد التحقيق تبين أن سبب الجريمة هو قضية اجتماعية بين الطرفين".