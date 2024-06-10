مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

2024-06-10 23:18:08 - المصدر: منصة إيشان

تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، مشروع قرار أمريكيا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتطبيق “غير مشروط” للصفقة. واعتُمِدَ قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت. ويدعم القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، اقتراحاً طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق. ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار، أمس […]

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