السوداني يوافق على تخصيص درجات وظيفية لحماية المواقع الأثرية في الناصرية

2024-06-10

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وافق مجلس الوزراء العراقي، في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تخصيص درجات وظيفية بعقود للعمل في حراسة المواقع الأثرية في عدد من المحافظات. ووبحسب بيان حكومي تلقته شبكة اخبار الناصرية فان هذه الخطوة جاءت استجابة لتوصية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وبناء...

