2024-06-10 23:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

قال مصدر مطلع في محافظة ذي قار إن مشاجرة عائلية في قضاء سيد دخيل تحولت إلى مواجهة مسلحة، أسفرت عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة آخر أثناء توجههما لتقديم الإسعافات لأحد المصابين في المشاجرة. وأكد المصدر لشبكة اخبار الناصرية أن قوات أمنية مشتركة من سوات والفوج التكتيكي وقسم الإصلاح تمكنت...

The post استشهاد شرطي بالناصرية خلال محاولة إسعاف مصاب بنزاع عشائري جنوب المدينة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.