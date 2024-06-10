محافظ نينوى يشيد بدور الحشد في تعزيز أمن واستقرار المحافظة

2024-06-10 23:48:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، بالدور الكبير للحشد الشعبي في تعزيز أمن واستقرار المحافظة.وذكر بيان لهيئة الحشد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، زار قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، وكان في استقباله رئيس اركان قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي مصطفى العوادي ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في محافظة نينوى".وهنأ محافظ نينوى، بحسب البيان، الحشد الشعبي بذكرى انطلاقة الفتوى المباركة وتأسيس الحشد الشعبي، مشيدا بالدور الكبير الذي يقوم به الحشد الشعبي في تعزيز الأمن والاستقرار في محافظة نينوى.