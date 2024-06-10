السيد الحكيم لقيادات تنظيمية في الحكمة: التزموا الاعتدال وميدانية العمل ومقبولية التيار

2024-06-10 23:56:02 - المصدر: الفرات نيوز



خلال لقائنا عددا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في بغداد، قلنا :

?يجب أن يكون العمل خالصا لله تعالى والمعيار رضاه سبحانه.

? ضرورة الالتزام بمنهج الاعتدال والوسطية، إذ أنه يمثل ثيمة تيار الحكمة، وهو منهج يحقق الاستقرار الذي بدوره يحقق الأمن والخدمات والتنمية.

?الميدانية سمة قيادية من المهم الالتزام إلى جانب إدامة التواصل مع أبناء شعبنا وخدمتهم لاسيما مع الشخصيات ذات التاريخ الجهادي مع شهيد المحراب وعزيز العراق (قدس الله سرهما ).

?أهمية استثمار مقبولية تيار الحكمة على المستوى السياسي والاجتماعي والاستعداد للاستحقاقات القادمة.



