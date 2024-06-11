مجلس الأمن الدولي يؤيد مقترح الهدنة في غزة

2024-06-11 00:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

تبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين، مشروع قرار أميركيا يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل. حصل النص الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/مايو ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط" على 14 صوتاً وامتنعت روسيا عن التصويت. وفي أول رد على قرار مجلس الأمن الدولي، اعلنت حركة حماس في بيان، استعدادها للتعاون مع الوسطاء لتطبيق مبادئ مقترح وقف إطلاق النار. وتعد هذه المرة الأولى التي يؤيد بها مجلس الأمن خطة لوقف إطلاق