2024-06-11 00:06:06 - المصدر: جريدة الصباح

بغداد: الصباح





قرَّر مجلس الوزراء بجلسته التي عُقدت، أمس الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منح ذوي المتوفين في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاء الهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قطع أراضٍ سكنيَّة بمساحة 200 م2، بينما صوَّت على زيادة الراتب التقاعدي للعمال المضمونين بمبلغ لا يتجاوز 150 ألف دينار شهرياً.

واستذكر السوداني، في مستهلّ الجلسة، هجمة عصابات داعش الإرهابية وسيطرتها على مدينة الموصل عام 2014، وأكد أنَّ المخطط الذي أحبطه شعب العراق وقواته المسلحة، بكلِّ صنوفها، هو ما كان مرسوماً للعصابة الضالة أن تسود في المنطقة، إلّا أنَّ هِمّة شعبنا، مؤيَّداً بالفتوى المباركة للمرجعية العليا متمثلة بالسيد علي السيستاني (دام ظله)، وتكاتف جميع قوى العراقيين، ردَّت هجمة الشرّ وتحررت الأرض، بالتضحيات الجليلة.

وأضاف أنَّ الانتصار الكبير الذي تحقق على عصابات داعش الظلامية، يجب أن يدفعنا إلى المزيد من العمل والمضي في إحداث نهضة تنموية عمرانية، مستذكراً تضحيات الشهداء، من أبناء قواتنا المسلحة، بكل صنوفها، ومن المدنيين الأبرياء ومن المفقودين، سائلاً المولى جلّ وعلا، أن يشفي جرحى تلك المنازلة المشرّفة.

وأقرَّ المجلس تخصيص درجات العقود للعمل في حراسة المواقع الأثرية ومن أبناء تلك المحافظات حصراً.

ووافق المجلس على استثناء جمعية الهلال الأحمر العراقية من تعليمات تنفيذ الموازنة لعام (2023 - 2024 - 2025)، وذلك لشراء مواد وسلع ضمن المساعدات ومواد الإغاثة المرسلة إلى أهلنا في قطاع غزّة.

ووجَّه رئيس الوزراء بأن تكون مستويات مشاركات العراق في المؤتمرات والنشاطات الدولية على وفق التعامل بالمثل مع الدول المستضيفة المشاركة في الأنشطة التي يستضيفها العراق.

وبينما أقرَّ المجلس التقرير السنوي السادس لمجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2023، وجَّه رئيس الوزراء بتأليف لجنة تتولى دراسة مقترح تشكيل مديرية تختص بالتحقيق المالي، لتوحيد جهة التحقيق المختصة.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.