السيد الحكيم والحلبوسي يؤكدان أهمية دعم حكومة السوداني والحكومات المحلية

2024-06-11 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، و رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أهمية دعم حكومة السوداني والحكومات المحلية.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلتقينا مساء اليوم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وناقشنا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة، حيث جددنا رؤيتنا بضرورة العمل على إدامة الاستقرار المتحقق والعمل على تحويله لاستقرار دائم ".وأضاف: "أكدنا أهمية دعم حكومة السيد السوداني والحكومات المحلية في المحافظات لإتمام المشاريع المتلكئة والشروع بمشاريع جديدة، كما جددنا التأكيد على أهمية حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب العراقي يتصف بالنزاهة والكفاءة والإيمان بالنظام السياسي في العراق. "وتابع: "عن أزمة غزة شددنا على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني وإعمار المدينة وإعادة النازحين".