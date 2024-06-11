وفد من كتلة المبادرة يلتقي الشيخ الخزعلي والمالكي

2024-06-11 00:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعالتقى وفد من كتلة المبادرة السياسية برئاسة زياد الجنابي، الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما اكدوا ضرورة إزالة المعوقات التي تقف أمام العملية السياسية.وذكر بيان لكتلة المبادرة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وفد كتلة المبادرة السياسية زار الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي في مقر اقامته ببغداد ، واكد الشيخ الخزعلي والجنابي ووفد الكتلة جميعاً على المضي برؤية وطنية لاهمية دعم الاستقرار السياسي لاجل وحدة العراق ومعالجة الازمات السياسية التي تشهدها البلاد" .وشدد الجانبان، بحسب البيان، على "ضرورة اصلاح الشرخ الحاصل وازالة المعوقات التي تقف امام العملية السياسية".في غضون ذلك، التقى وفد كتلة المبادرة برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وذلك في مقر اقامته ببغداد مساء هذا اليوم الاثنين ، واجرت الكتلة المتمثلة بقياداتها حواراً سياسيا هادفا و هاماً بشأن مصالح البلاد العليا ودعم الاستقرار السياسي والخروج بحلول ناجعة للتحديات الراهنة .واكد المالكي على ضرورة الالتقاء بمشتركات تفضي بدعم العملية السياسية وترسخ جديا مفهوم الشراكة التي تدعم ضمان الحقوق وتعمل على ارساء دعائم الوحدة واشراك الجميع بصناعة القرار.