2024-06-11 00:18:08 - المصدر: منصة إيشان

رشاش جياد داغر.. الشيخ العام لعشائر الإمارة والقائد العسكري الذي عاصر الرؤساء منذ انقلاب تموز شهد العراقيون يوم الإثنين (١٠ حزيران ٢٠٢٤)، وفاة شيخ عام عشائر الإمارة، رشاش جياد داغر، الذي عُرِفَ بمعاصرته لرؤساء العراق، وكان في الكلية العسكرية مع انقلاب ١٤ تموز عام ١٩٥٨، ثم تسنم مناصب في الجيش العراقي السابق قبل أن يُحال […]

ظهرت المقالة رشاش جياد.. شيخ عشيرة الإمارة الذي كان شاهداً على انقلاب تموز أولاً على ايشان.