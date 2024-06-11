2024-06-11 00:18:08 - المصدر: منصة إيشان

شدد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، على أهمية اختيار رئيس لمجلس النواب، يتصف بالنزاهة والكفاءة والإيمان بالنظام السياسي في العراق، خلال لقائه برئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وقال الحكيم في بيان ورد لـ “إيشان”، إنه ناقش مع الحلبوسي “تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والاستحقاقات القادمة”، مضيفاً: “جددنا رؤيتنا بضرورة العمل على إدامة الاستقرار […]

ظهرت المقالة الحكيم خلال لقائه بالحلبوسي: يجب اختيار رئيس برلمان يتصف بالنزاهة أولاً على ايشان.