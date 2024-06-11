"انضباط" اتحاد الكرة تعاقب أندية زاخو والنجف والكهرباء: غرامات مالية وإيقاف

2024-06-11 01:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم اليوم الاثنين، عقوبات إدارية وغرامات بحق أندية زاخو والنجف على خلفية أحداث مباراة نادي النجف الرياضي ونادي زاخو الرياضي التي جرت على ملعبِ النجف في 31 أيار الماضي، كما أصدرت عقوبات بحق نادي الكهرباء.

وجاء في تقرير اللجنة بحسب بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "لدى التدقيق والمداولة وجدت اللجنةُ من خلال الاطلاع على تقرير الحكم ومراقب المباراة قيام مدرب نادي زاخو (طلال حسـن علـي البلـوشي) بالـدخول إلـى أرض الملعـب والاعتـداء علـى الحكـم بـالقول والتلفظ بالكلام غير اللائق، وبمشاركة اللاعبين كل من (أحمد إبراهيم خلف و محمد ناصر نومي)، كما قام مساعد مدرب نادي النجف (عدي عمران كريم) ومسؤول التجهيزات في النادي نفسه (حسين جابر هادي) بالإساءة نفسها التي قام بها المذكورون من نادي زاخو في أعلاه".

وأضاف أن "هذه الأفعال تسيء إلى الروح الرياضية والتنافس الشريف، وتعكس صورةً سلبيةً للرياضة بصفةٍ عامةٍ وكرة القدم العراقيّة بصفة خاصة".

ووفقا للبيان؛ أن اللجنة قررت:- "معاقبة مدرب نادي زاخو الرياضي (طلال حسن علي البلوشي) بغرامة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والايقاف مباراتين متتاليتين استناداً إلى أحكام المادة 49 فقرة 2 و 2/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق".

كما قررت "معاقبة مساعد مدرب نادي النجف الرياضي (عدي عمران كريم) بغرامة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والإيقاف مباراتين متتاليتين استناداً إلى أحكام المادة 49 فقرة 2 و 2/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق".

وعاقب الاتحاد ايضا "مسؤول التجهيزات في نادي النجف الرياضي (حسين جابر هادي) بغرامة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والإيقاف مباراتين متتاليتين استناداً إلى أحكام

المادة 49 فقرة 2 و 2/1 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق .

4. معاقبة لاعب نادي زاخو (أحمد إبراهيم خلف) بغرامة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والإيقاف مباراتين متتاليتين استناداً إلى أحكام المادة 48 فقرة 2 و1/2 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق".

كذلك "معاقبـة لاعـب نـادي زاخو (محمـد ناصـر نـومي) بغرامة مالية قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والإيقاف مباراتين متتاليتين استناداً الى أحكام المادة 48 فقرة 2 و1/2 من لائحة انضباط دوري نجوم العراق"، مشيرا إلى أن القرار صدر اسـتنادًا الـى أحكام المـادتين 48 و 49 مـن لائحـة الانضبـاط قـراراً غيـر قابـل للاستئناف في 8 /6 / 2024.

كما قررت اللجنة؛ معاقبة مدرب نادي الكهرباء الرياضي (لؤي صلاح حسن) بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (15.000.000) خمسـة عشـر مليـون دينـار، والإيقـاف مباراتين متتاليتين.

وكذلك؛ معاقبة مساعد مدرب نادي الكهرباء الرياضي (أسامة علي محمد ناصر) بغرامةٍ ماليةٍ قدرها (5.000.000) خمسة ملايين دينار، والإيقاف مباراتين متتاليتين.