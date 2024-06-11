محافظ البصرة يقدم التعازي بوفاة الشيخ رشاش الإمارة

2024-06-11 02:00:02 - المصدر: واع

بغداد - واعقدم محافظ البصرة أسعد العيداني التعازي بوفاة شيخ الامارة رشاش جياد الامارة.وعبر العيداني عن بالغ الحزن والأسى برحيل الشيخ رشاش جياد الإمارة كما عبر عن عميق التعازي والمواساة، لأسرة الفقيد وعشيرته الكريمة ومحبيه، مؤكدا ان الفقيد يعد الوجيه البارز والشخصية الاجتماعية في محافظة البصرة.واضاف ان " الفقيد لعب دوراً مهما في حل المشاكل العشائرية واحداث استقرار في البصرة".وولد رشاش الإمارة في قرية الترابة بمحافظة البصرة عام 1937، ودرس في مدرسة الترابة، وأكمل دراسة في مدينة القرنة.والتحق بالكلية العسكرية الأولى عام 1958، وتحديداً في دورتها ال37، وهي أول دورة في العهد الجمهوري.