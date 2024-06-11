2024-06-11 02:18:06 - المصدر: منصة إيشان

أفاد مصدر من داخل المملكة العربية السعودية، بإطلاق سراح المحلل السياسي عماد آل مسافر بعد اعتقاله من مقر إقامته في المدينة المنورة. وقبل يومين، اعتقلت القوات الأمنية السعودية آل مسافر في المدينة المنورة المتواجد حاليا لتأدية مناسك الحج. وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الحج والعمرة سامي المسعودي: “أصبح لدينا حالتي اعتقال حتى الآن، وقمنا […]

ظهرت المقالة مصدر: السلطات السعودية تطلق سراح عماد آل مسافر أولاً على ايشان.