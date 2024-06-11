باريس ينافس برشلونة على نجم ليفربول

2024-06-11 03:12:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن باريس سان جيرمان قرر دخول سباق ضم نجم ليفربول، في الميركاتو الصيفي المقبل.ويعتبر الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، هدفا أوليا لبرشلونة هذا الصيف، ولكن لن يتم التفاوض حول ضمه قبل بيع البرازيلي رافينيا.وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن باريس سان جيرمان يتطلع لتدعيم هجومه، بعد رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي لريال مدريد.وأضاف التقرير، أن اهتمام باريس بدياز (27 عاما) ليس بجديد، وإنما تمت مناقشة ضمه قبل عدة أشهر كخيار للمستقبل.ويرى باريس سان جيرمان، أن أسلوب دياز يتشابه إلى حد كبير مع مبابي، حيث يمتاز بالقوة والسرعة والجرأة.وأشار التقرير، إلى أن دياز حاليا يحاول عزل نفسه عن الأخبار التي تربطه بالأندية الأخرى، من أجل التركيز على بطولة كوبا أمريكا، لكنه يتابع تحركات الأندية عن طريق الوكلاء.