2024-06-11 03:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أكد المحلل السياسي عماد آل مسافر الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية، وذلك بعد اعتقاله بتهم غير معروفة حتى الآن. وقال آل مسافر في رسالة صوتية “أنا بخير ومتوجه إلى مكة المكرمة”، جاء ذلك خلال تواصله مع إحدى الشخصيات للاطلاع على تفاصيل ما جرى له. وقبل ساعات، أفاد مصدر من داخل المملكة العربية السعودية، بإطلاق […]

ظهرت المقالة عماد آل مسافر يؤكد الإفراج عنه من قبل السلطات السعودية: متوجه إلى مكة أولاً على ايشان.