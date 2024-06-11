رسميا.. استبعاد دي يونج من قائمة هولندا لليورو

2024-06-11 09:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واع

أعلن الحساب الرسمي للمنتخب الهولندي على موقع "إكس"، استبعاد فرينكي دي يونج، لاعب خط وسط برشلونة، من قائمة الطواحين التي ستخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية بألمانيا.

وبحسب صحيفة "VI" الهولندية، فإن دي يونج لن يتواجد مع منتخب بلاده في البطولة، حيث لا يزال غير لائق بدنياً للمشاركة.

وتعرض دي يونج للعديد من الإصابات في الفترة الماضية، وهو ما أبعده عن المباريات الأخيرة لبرشلونة، في الموسم المنقضي.

وستخوض هولندا مباراتها الأولى في يورو 2024 أمام بولندا، يوم 16 من الشهر الجاري، قبل أن تواجه فرنسا والنمسا في دور المجموعات.

وحقق منتخب الطواحين الفوز (4-0) أمس على أيسلندا، في مباراته الودية الأخيرة قبل اليورو.

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، يوم 14 حزيران الجاري، وتستمر حتى 14 تموز المقبل.

المصدر : كورة