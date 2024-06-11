أصوات المرضى تتصدر المشهد في مؤتمر دبي

2024-06-11 09:05:07 - المصدر: أكسيوس إنترناشيونال

قام المرضى بإدارة المناقشات خلال القمة العالمية التي استمرت لمدة يومين في دبي، والتي نظمتها شركة (أكسيوس إنترناشيونال)، حيث تم بلورة أهمية تعزيز دور المرضى وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار.

دبى

في قمة صوت المريض العالمية التي نظمتها أكسيوس إنترناشيونال في دبي يومي 24 و25 مايو 2024، والتي تهدف إلى تعزيز رحلة الرعاية الصحية للمريض من خلال دراسة وتحليل تجارب المرضى والتحديات التي يواجهونها في رحلتهم العلاجية، برز المرضى في هذه القمة الافتتاحية كقادة للتغيير من خلال إدارتهم للنقاش وطرح الأسئلة الحاسمة واستكشاف الفرص المختلفة، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركات الفعالة..

لم يقتصر التركيز على الحالة الصحية للمريض فقط، بل شمل إبراز المرضى كخبراء في قاعة المؤتمر. لقد ألقت قيادتهم وأفكارهم الضوء على الأثر التحويلي لمشاركة المرضى، مما جعلهم ركائز أساسية في السعي نحو تحقيق النتائج المثلى في الرعاية الصحية.

شارك في القمة العديد من الخبراء والضيوف البارزين من بينهم البروفيسور حميد الشامسي، مدير معهد السرطان في برجيل ورئيس جمعية الإمارات للأورام، والدكتورة عايدة العوضي، استشاري الأورام في الخدمات الصحية أبوظبي، والدكتورة موزة الشرهان، والدكتورة موزة المرشولي، استشاري أمراض الدم بمستشفى توام بالإمارات، والدكتور محمود ماراشي، استشاري أمراض الدم بمستشفى دبي، والدكتورة أسماء سلطان العلماء، رئيس مجموعة الهيموفيليا بالإمارات، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء واختصاصيي الرعاية الصحية من مختلف التخصصات.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت بعض المنظمات المرموقة مثل الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، جمعية الأمراض النادرة، والاتحاد العالمي للمرضى، بأفكارهم وخبراتهم القيمة في المناقشات المتعددة.

ألقت منى الحربي، سفيرة جمعية التصلب المتعدد الوطنية في الإمارات، كلمة خلال فعاليات المؤتمر، حيث ركزت على أن القمة منحتها منصة لمشاركة رحلتها كمريضة. وأدارت نقاشات هامة بهدف تشجيع جميع المشاركين على التفكير بصوت عالٍ لتطوير الحلول التي تساعد في تحسين الرعاية الصحية..

و قد صرح قال الدكتور: أنس نوفل المدير المشارك في أكسيوس انترناشيونال (المرضى اولا.. فهم قادة القرارات المستقبلية و كما جعلناهم مركزا لما نقدمه فانه يتوجب علينا ان نشركهم و نمنحهم الصلاحية لتكون اصواتهم ذات تاثير في المناقشات التي تهدف لتعزيز التعاون مع كل العاملين في نظام الرعاية الصحية و خارجه)

و اضافت ملاك عمار رئيسة التمّيز التشغيلي والتعاون على مستوى العالم في أكسيوس (لقد كنا في في أكسيوس انترناشيونال و ما زلنا روادا في العمل من أجل الوصول للحلول دائماً و تشهد هذه الفعالية على التزامنا. نهدف دائما لتغيير النظرة للمرضى على انهم مقيدين بامراضهم بل هم ناس يمرون برحلات رعاية صحية متنوعة. حالاتهم الصحية لا تحد من قدرتهم على تولي القيادة و احداث تغيير و قد استغلت هذه المبادرة لضمان ان اصواتهم سوف تشكل جزءا لا يتجزا من اي قرار سيتخذ في مجال الرعاية الصحية.)

بهذه المناسبة قامت أكسيوس انترناشيونال واتحاد المرضى العالمي بتوقيع مذكرة تفاهم لتأسيس إطارا عاما للتعاون المشترك و التي تهدف لتنسيق الانشطة و العمل الجماعي لتعزيز وصول المرضى للرعاية الصحية مع التركيز على الابتكار و التعاون الاستراتيجي الفعال للتعامل مع كافة التحديات.