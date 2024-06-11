2024-06-11 09:08:29 - المصدر: JustMarkets

يسطع الاحتفال بعيد ميلاد JustMarkets كواحد من ألمع الأحداث في مجال التكنولوجيا المالية. مع 12 عامًا من حصولها على المصداقية، والآمان، والثقة، اعتلت الشركة مكانة رائدة في هذا المجال. والآن، بينما يحتفل الفريق بذكرى سنوية أخرى، ليس هناك وقت أفضل لعرض ميزات التداول الجديدة التي أطلقناها مؤخرًا، والتأمل في مكاسب الشركة، وتذكُّر كيف بدأ كل هذا.

كيف بدأ الأمر

مع وجود أكثر من 2 مليون عميل، فإن JustMarkets واثقة من أنها رائدة على طريق قيادة السوق لسنوات قادمة، وتزويد العملاء بأفضل الأدوات، والموارد، والدعم لتحقيق أهدافهم وأحلامهم في التداول.

بدأت رحلة الشركة في عام 2012. ومع مرور الوقت، أصبحت مهمة الفريق واضحة: خلق بيئة تداول مريحة وشفافة حتى يتمكن الجميع من تحقيق إمكاناتهم الاستثمارية الكاملة. في البداية، وجهت JustMarkets اهتمامها فقط إلى الفوركس. بمرور الوقت، غزت الشركة جميع الأسواق المالية، بما في ذلك السلع، والأسهم، والمؤشرات، والمعادن الثمينة، والعملات الرقمية.

ميزات التداول الجديدة

في عيد ميلادها الثاني عشر، أصدر فريق JustMarkets بعض التحديثات الرئيسية لمنتجاتها. دعونا نرى ما يدور حول كل من هذه التحديثات وكيف ستغير كل شيء.

تصميم موقع الويب برشاقة وبساطة

يقدم موقع الويب المُعاد تصميمه حديثًا تجربة تداول أكثر بساطة، وكفاءة، وسهولة في الاستخدام. كل تفصيلة في التصميم تخدم غرضًا ما، مما يضمن إمكانية الوصول إلى الخدمات واستخدامها بشكل شخصي عبر جميع الأجهزة. هذا التصميم يتوافق مع نمو الشركة، حيث أصبح أكثر حداثة وسهولة في الاستخدام، مما يساعد العملاء من جميع أنحاء العالم في البقاء على نفس النهج، والاستفادة من خدمات الشركة دون عناء.

مركز المساعدة المتكامل

فيما يتعلق بالبيانات الضخمة، أطلقت JustMarkets مركز جديدًا وشديد التخصص للمساعدة ، حيث تخضع المعلومات حول أي موضوع للتنظيم ويمكن الوصول إليها بسهولة. وكما ذكرت JustMarkets، سيخضع المركز للتحديث بانتظام لإبقاء جميع الزوار على اطلاع بآخر تحديثات وميزات المنصة. ومن خلال المساعدة الشخصية المُصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات محددة، يمكن للعملاء العثور بسهولة على حلول سريعة للاستفسارات وعدم فقدان الاتجاه.

وظائف موسَّعة

احتفالًا بالذكرى السنوية لإطلاقه، تلقى تطبيق الأجهزة المحمولة أخيرًا التحديث الذي طال انتظاره - التداول من داخل التطبيق. كان المستخدمون في السابق يستطيعون فقط إدارة الأوامر المفتوحة، ولكن الآن يمكن الوصول إلى إمكانات السوق بأكملها من خلال التطبيق. تتيح هذه الميزة أيضًا استباق تحركات السوق، واغتنام الفرص بسرعة، بغض النظر عن المكان والزمان.

ماذا الآن؟

توفر JustMarkets باستمرار فرصًا ممتازة لعملائها في جميع أنحاء العالم. تماشيًا مع هدف الفريق في أن يصبح الوسيط العالمي الأكثر اهتمامًا بالعملاء، فإنهم يسمحون بالتداول برافعة مالية عالية ومرنة. تتوفر فروق أسعار منخفضة ومستقرة، وتبييت بدون فوائد لجميع عملاء JustMarkets. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة ظروف تنفيذ سريعة للأوامر مع احتمالية منخفضة لحدوث الانزلاق السعري، وميزة حماية الفجوة السعرية.

لقد ساهم كل إنجاز، وتحدي، وانتصار، في جعل JustMarkets شريكًا موثوقًا به في التداول عبر الإنترنت، وملتزمًا بتزويد الجميع بفرصة للنجاح. لكن الأرقام يمكن أن تتحدث عن JustMarkets أكثر من أي كلمات:

فائزة بأكثر من 50 جائزة في مجالها

جائزة في مجالها عملاء من أكثر من 160 دولة

دولة توفِّر أكثر من 260 أداة تداول

أداة تداول تخدم مجتمعًا يضم أكثر من 2 مليون عميل

مليون عميل تقييم ممتاز على موقع Trustpilot بناءً على أكثر من 2400 مراجعة من العملاء

ماذا يمكن أن نقول عن الجوائز العالمية العديدة التي حصلت عليها الشركة، بما في ذلك أفضل منصة تداول فوركس لعام 2022، وأفضل وسيط في آسيا 2023، وأفضل برنامج وسيط مُعرِّف IB/ شراكة لعام 2023، وأفضل وسيط في أفريقيا 2023، وأفضل وسيط عقود مقابل الفروقات CFD في أمريكا اللاتينية 2024، وأفضل وسيط عقود مقابل الفروقات CFD في الشرق الأوسط وأفريقيا 2024.

لم يقتصر الأمر على المشاركة فحسب، بل نظموا العديد من مسابقات التداول - مسابقات Trading Triumph 2023، ومسابقة Trading Triumph 2024، ومسابقة التداول الرمضانية 2024، وغيرها الكثير.

وفي عام 2024، قام الفريق بتحضير مناسبات خاصة لشركائه وعملائه، بما في ذلك حفل العشاء الكبير والندوة الكبرى في ماليزيا. تتوافق هذه الفعاليات مع القيم الأساسية للشركة، وتُمكِّن الأفراد من مناطق متنوعة من إطلاق العنان لقدراتهم في التداول على أكمل وجه.

الإنجازات ومراحل النجاح تلهم JustMarkets بالسعي لتحقيق المزيد من الانتصارات. مع هذا الدعم الثابت (لأن جمهور الشركة متفان حقًا ومخلص للوسيط!)، فحد طموحنا يصل إلى السماء. أم أنه ليس هناك حدًا على الإطلاق؟