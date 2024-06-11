انخفاض أسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم واجتماع الاحتياطي الأمريكي

2024-06-11 09:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية، ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لمعرفة التفاصيل حول خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2302.89 دولارا للأوقية، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة أيضا إلى 2320.20 دولارا.

وينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو المقرر غدا الأربعاء، فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 29.22 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 962.20 دولارا، كما تراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 893.60 دولارا.