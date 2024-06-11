انخفاض أسعار الذهب مع ترقب بيانات عن التضخم الأمريكية

2024-06-11 09:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024)، مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الامريكية الرئيسية ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لمعرفة تفاصيل عن خطط المجلس بشأن أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2302.89 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 2320.20 دولار،

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو/أيار المقرر غداً الأربعاء فضلا عن نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 29.22 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.6% إلى 962.20 دولار، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 893.60 دولار.

المصدر: وكالات