حملة رقابية مكثفة في الشطرة تسفر عن إتلاف أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

شبكة اخبار الناصرية: الشطرة، 11 حزيران 2024 – مع الأمن الوطني، 7 حملات رقابية مكثفة في قضاء الشطرة خلال شهر أيار الماضي. وأسفرت هذه الحملات، التي شملت 264 محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية، عن إتلاف 32601 كيلوغراماً من المواد الغذائية الصلبة و1585 لتراً من المواد الغذائية السائلة، لكونها منتهية الصلاحية...

