تجهيز مديرية مرور ذي قار بـ 22 سيارة جديدة

2024-06-11

شبكة اخبار الناصرية:أشرف محافظ ذي قار مرتضى عبود الابراهيمي، على تجهيز مديرية مرور المحافظة بـ 22 سيارة نوع هونداي النترا، وذلك في إطار جهود الحكومة المحلية لتوفير كافة المتطلبات اللازمة للارتقاء بالعمل الأمني والخدمي في المحافظة. وأكد المحافظ في بيان تلقته شبكة اخبار الناصريةأن هذه الخطوة تأتي لدعم إجراءات مديرية...

