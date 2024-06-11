بطموح العلامة الكاملة.. منتخبنا الوطني يواجه نظيره الفيتنامي في التصفيات المونديالية اليوم

2024-06-11 09:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

يواجه منتخبنا الوطنيّ بكرة القدم، اليوم الثلاثاء (11 حزيران 2024) نظيره الفيتنامي بطموح العلامة الكاملة بعد ضمانه صدارة المجموعة والتأهل للدور المقبل من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتجري المباراةِ بين الفريقين في ملعب البصرة الدوليّ في تمام الساعة 9:00 بتوقيت العاصمة بغداد من مساء اليوم، ضمن الجولةِ السادسة لحساب المجموعة F (السادسة) من منافساتِ التصفيات الآسيويّة المُزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز بمباراته السابقة، الخميس (6 حزيران 2024)، على نظيره الإندونيسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعبِ GBK بالعاصمةِ جاكارتا ضمن الجولةِ الخامسة من المجموعة السادسة.