اليوم.. المنتخب الوطني يواجه فيتنام وطموحه العلامة الكاملة

2024-06-11 10:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

يشهد ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة عند الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام نظيره الفيتنامي لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات أمم آسيا 2027.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الوطني يطمح الى تجديد التفوق على الفريق الفيتنامي بعد الفوز عليه ذهاباً بهدف دون رد جاء بتوقيع المهاجم مهند علي قبــل النهاية بثوانٍ معدودة، من أجل إنهاء هذه المرحلة بالعلامة الكاملة، عقب ضمان التأهل المبكر، ويدرك مدربنا الإسباني خيسوس كاساس ضرورة الحصول على النقاط الثلاث في لقاء اليوم، لما لها من مردودات معنوية للفريق قبل دخول المرحلة الحاسمة من التصفيات، إضافة إلى أهميتها فــي التصنيف الدولي، لا سيما أن الفوز سيرتقي بمنتخبنا نحو المستوى الثاني في قرعة الدور الحاسم، بشرط خسارة المنتخب السعودي أمام الأردن".

وأضاف أن "المنتخب الفيتنامي لا بديل له سوى الفوز في المباراة، وانتظار تعثر منافسه المباشر إندونيسيا الذي سيواجه الفلبين، بغية خطف الوصافة والانتقال إلى المرحلة المقبلة من التصفيات".

يذكر أن منتخبنا الوطني نجح في تحقيق فوزه الخامس توالياً في التصفيات بتغلبه في الجولة السابقة على إندونيسيا بهدفين مقابل لا شيء، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة برصيد 15 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الفريق الإندونيسي، بينما يقف منتخب فيتنام ثالثاً بـ (6 نقاط)، فيما يتذيل المنتخب الفلبيني فرق المجموعة برصيد نقطة واحدة.