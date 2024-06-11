لجنة الامر الديواني لمتابعة ملفات المثنى برئاسة القاضي حيدر حنون تصل المحافظة

2024-06-11 10:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، وصول اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني الأمر (24617) برئاسة رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) إلى محافظة المثنى، مؤكداً اتخاذ الفريق مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة غرفة علميَّاتٍ للجنة ومقراً لتلقي البلاغات عن حالات الفساد إلاداري والمالي في مختلف دوائر المحافظة.

ولفت مكتب الإعلام في بيان إلى أن، اللجنة تدعو جميع المواطنين في المثنى للتعاون عبر المبادرة للإبلاغ؛ من أجل كشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين، مُشيراً إلى أن الأبواب مشرعة أمامهم لتقديم البلاغات المدعمة بالأدلة؛ تحقيقاً للمصلحة العليا وللحفاظ على المال العام، وتقديم الخدمات الفضلى لأبناء المحافظة.

وكان رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) قد وجَّه أثناء لقائه ثلة من أبناء محافظة المثنى بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، تقوم بزيارة المحافظة؛ لمتابعة البلاغات المتعلقة بشبهات الفساد وهدر المال العام، وتدقيقها وإحالتها إلى التدقيق، وفي حال ثبوت الخلل يتم إجراء التحقيق وتحديد المقصرين وإحالتهم إلى القضاء.